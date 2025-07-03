Rusya’nın dost ülkelerle ticareti 550 milyar dolara ulaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’nın dış ticaret görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandr Novak, "Dost ülkelerin Rusya’nın dış ticaretteki payı son üç yılda yüzde 46’dan yüzde 82’ye çıkarak 550 milyar dolara ulaştı." dedi.

RUSYA'NIN TİCARETİNİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Rusya’nın son yıllarda dış ticaretini Avrupa ve ABD’den dost ülkelere kaydırdığına işaret eden Novak, "Burada öncelikle Çin, Hindistan, Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Bütün bunlar coğrafyamızı genişletmemize ve ekonomik entegrasyonu güçlendirmemize olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

DOST ÜLKELERLE YAPILAN TİCARET YÜZDE 46'DAN 82'YE ÇIKTI

Novak, Rusya’nın artan ticaret hacmine ilişkin, “Dost ülkelerin Rusya’nın dış ticaretteki payı son üç yılda yüzde 46’dan yüzde 82’ye çıkarak 550 milyar dolara ulaştı. Şu anda ihracatımızın yüzde 85’inden fazlası dost ülkelere yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

İTHALATIN YÜZDE 75'İ DOST ÜLKELERLE

Novak, "dost ülkelerin", Rusya’nın ithalatında yüzde 75 paya sahip olduğunu belirterek, ülkesinin dış ticaretinde enerji kaynaklarının payının da azaldığını ifade etti.