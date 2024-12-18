Rusya’nın gübre ihracatında 40 milyon tonla rekor bekleniyor

AA

Rusya, Çin’in ardından yüzde 16’lık payla küresel piyasada en büyük ikinci gübre ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, bu yıl ülkenin gübre ihracatının 40 milyon ton ile rekor seviyeye ulaşacağını söyledi.

Asya’ya gübre ihracatının yüzde 60, Afrika’ya yüzde 18 ve Latin Amerika’ya yüzde 20 arttığına işaret eden Guryev, "Bu yıl 40 milyon ton gübre ihraç ederek mutlak rekoru kıracağız." dedi.

"GÜBRELER DOST ÜLKELERE GİDİYOR"

Guryev, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Rusya’nın gübre ihracatının yüzde 75’inin dost ülkelere gerçekleştirildiğini kaydetti.

RUSYA'NIN İHRACATTA REKABET ETTİĞİ ÜLKELER

Guryev, Rusya’nın ihracat pazarlarında özellikle Kanada, ABD, Fas, Suudi Arabistan ve Çin’le rekabet ettiğine vurgu yaptı.