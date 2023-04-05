Rusya'nın ham petrol ihracatının yüzde 91'i Çin ve Hindistan'a

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ham petrolünü mart ayında ağırlıklı olarak yeni ihracat partnerleri olan Çin ve Hindistan'a gönderdi.
Rusya, martta günlük 3,38 milyon varil olan ham petrol ihracatının yüzde 91'ini Çin ve Hindistan'a yaptı.
Ham petrolün en büyük alıcısı Çin oldu
Çin, günlük 1,65 milyon varille Rus ham petrolünün en büyük alıcısı oldu.
Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak
Ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin nisanda tahminlerin 113,6 milyar ruble altında (yaklaşık 1,4 milyar dolar) kalmasının beklendiğini duyurdu.
74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor
Açıklamada, ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle nisanda 74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Gelirler martta da beklentileri karşılayamadı
Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri, martta da tahminlerin 132,1 milyar ruble altında kalmıştı.