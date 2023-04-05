Rusya'nın ham petrol ihracatının yüzde 91'i Çin ve Hindistan'a Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmeden önce en kuvvetli olduğu alan enerji ve boru hatlarıydı. Savaş sonrasında uğradığı yaptırımlarla enerji ihracat yapısı ve gelirleri de geçen yılları artıyor.

AA

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ham petrolünü mart ayında ağırlıklı olarak yeni ihracat partnerleri olan Çin ve Hindistan'a gönderdi.

Rusya, martta günlük 3,38 milyon varil olan ham petrol ihracatının yüzde 91'ini Çin ve Hindistan'a yaptı.

Ham petrolün en büyük alıcısı Çin oldu

Çin, günlük 1,65 milyon varille Rus ham petrolünün en büyük alıcısı oldu.

Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri nisanda da tahminlerin altında kalacak

Ayrıca Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin nisanda tahminlerin 113,6 milyar ruble altında (yaklaşık 1,4 milyar dolar) kalmasının beklendiğini duyurdu.

74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor

Açıklamada, ilave petrol ve doğalgaz gelirlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle nisanda 74,6 milyar ruble değerinde döviz satışı gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Gelirler martta da beklentileri karşılayamadı

Rusya'nın ilave petrol ve gaz gelirleri, martta da tahminlerin 132,1 milyar ruble altında kalmıştı.