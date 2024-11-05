Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

AA
Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşın olumsuz etkileri ekonomisine olumsuz yansıyor.
Rusya Maliye Bakanlığı açıklama yaparak, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin bilgi verdi.
Fon hacminin ekimde 60 milyar ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Kasım itibarıyla 12 trilyon 730 rubleye gerilediği bildirildi.
Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının da yüzde 6,6 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.
FONDA RUBLE, ALTIN VE YUAN VARLIKLAR VAR
Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.
DOLAR, EURO, STERLİN, YEN VARLIKLAR SIFIRLANDI
Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, euro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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