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Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri azaldı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ekimde 60 milyar ruble azalarak 12 trilyon 730 milyar rubleye (yaklaşık 130,7 milyar dolar) geriledi.