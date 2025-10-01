Rüzgar enerjisi üretimi başvurusunda yeni kurallar

Rüzgar kaynağına dayalı elektrik üretiminde başvuru süreçleri yeniden düzenlendi

Rüzgar kaynağına dayalı ön lisans başvurularının teknik değerlendirmesinde, ön lisans başvurusunun bağlantı yarışmasına gireceği bölge, ilgili mevzuat kapsamında belirlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖN LİSANS VE ÜRETİM LİSANSI ŞARTLARI

Ön lisans veya üretim lisansında yer alan ünite sayısı, ünite güçleri, ünite koordinatları, toplam kurulu güç bilgileri ile ünitelere ait kule yükseklikleri, rüzgar türbini rotor kanat çapları, elektrik depolama tesislerine ait güç veya konum bilgilerinin değiştirilmesi yönündeki tadil taleplerinde, bilgi formunda yer alan ünite koordinatlarının, rüzgar türbinlerinin kurulacağı nokta merkez kabul edilerek rotor kanat çapının oluşturduğu alanın ve elektrik depolama tesisi yerinin ön lisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde bulunması gerekecek.

ONAY YAZISI

Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamındaki tadil başvurularına ilişkin ön lisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, lisanssız üretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilecek noter onaylı müsaade yazısı ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrol edilerek Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulacak.

İSTENEN EVRAKLAR

Noter onaylı müsaade yazısının tüzel kişilerce verilmesi halinde, tüzel kişinin yetkili temsilcilerinin adı, soyadı, temsil ve ilzama dair yetkilerinin açıkça belirtildiği sicil tasdiknamesi veya noter onaylı vekaletnameleri, temsil ve ilzam için yetkiyi verenlere ait imza beyannameleri ile sicil tasdiknamelerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri bulundurulacak.