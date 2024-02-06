Sabiha Gökçen Havalimanı 2023'te yolcu rekoru kırdı İstanbul havalimanları geçen yıl, uçak sayısı ve sefer sayısı açısından önemli başarılar yaşadı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise yeni yolcu rekoru geldi.

AA

Hava yolları sektöründeki rakamların koronavirüs salgını kısıtlamalarının üzerine çıkması büyük önem taşıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023'te 37,1 milyon yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en yoğun hava trafiğine ulaştı.

Havalimanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs pandemisi öncesi 2019'daki 35,5 milyon yolcu rekorunun 2023'te 37,1 milyon yolcuya hizmet verilerek geçildiği bildirildi.

Yolculara teşekkür mesajı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında 37,1 milyon ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdık. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)