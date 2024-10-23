Sağlığı tehlikeye düşürecek gıda listesinde et ve eşek eti tespiti arttı

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İnsan sağlığını ciddi boyutta tehdit eden yabancı maddeleri gıdalara katan işletmeler teşhir ediliyor.

Domuz etinden, et ve eşek etine; boya maddesinden gıdanın ömrünü uzatan tehlikeli kimyasallara kadar yapılan tüm hileler bir bir açıklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 22 Ekim'de 5 ürün daha eklendi.

Böylece sağlığı tehlikeye düşüren gıdaların sayısı 106'ya yükseldi.

İZMİR KÖFTEDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI

Mersin ilinin Mezitli ilçesindeki Çoban Et Şarküteri-Nesim Gündüz firmasında dana etinde tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Manisa ilinin Kırkağaç ilçesindeki Çavuşun Yeri-Tuğba Çağış firmasında İzmir köftede tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Manisa ilinin Kırkağaç ilçesindeki Arzum Pide Salonu-Meryem firmasında, pide iç harcında tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yusuf Can Et Dünyası-Ayşe Aşçıbaşı firmasına kırmızı parça ette tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Hüseyin Kaynak'a ait hareketli araçta kırmızı parça ette tek tırnaklı eti tespiti yapıldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

LİSTEYE YENİ KATILANLAR

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine de 22 Ekim'de yeni 12 firma katıldı ve bu listedeki toplam sayı 677'ye çıktı.

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