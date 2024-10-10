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Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan ve üretimlerine insan sağlığına aykırı ürünleri karıştıran firma ve markalarını ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın yayınladığı listelere bugün yeni ürünler eklendi.

Daha önceki listelerde; tas kebaba domuz eti karıştıran, sucuğa kanat eti koyan, Adana kebaba sakatat karıştıran, lahmacuna ve sucuğa at eti, kırmızı ete eşek eti koyan, baharata boya katkı maddesi koyan, alkollü içeceğe düşük oranda alkol koyan firmalar ifşa edildi.

Listede İstanbul'dan Kahramanmaraş'a, Sakarya'dan Adana'ya kadar birçok il yer aldı.

GIDADA HİLE YAPANLAR TEŞHİR EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN FİRMA VE ÜRÜN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numaraları bu listede yer alıyor.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSTEYE YENİ KATILAN ÜRÜNLER

Listeye İstanbul, Hatay, Bursa ve İzmir'den firmalar eklendi.

Sakıncalı ürün sayısı, yeni eklenelerle birlikte 552'ye çıktı.

Canpetek Erzincan, Mahir Kent, Özakçay, Karasevda, Lux Ayvalık ve Egelim listeye yeni giren firmaların isimleri.

YENİ UYGUNSUZLUKLAR

- Petekli akasya çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti.

- Kekikte yabancı madde tespiti.

- Demlik süzen poşet siyah çayda gıda boyası tespiti.

- Biber salçasında gıda boyası tespiti.

- Natürel sızma zeytinyağı-5 lt'de tohum yağları karıştırılması tespiti.

- Döner ve köfteye domuz eti tespiti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık, açıklanan gıda taklit ve tağşiş listesi ile ilişkili olarak şu basın açıklamasını yaptı:

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve kamu sağlığını korumak, Anayasa ve kanunlarımızın Bakanlığımıza verdiği temel bir görevdir.



Bu kapsamda, Bakanlığımız hem tüketicimizin hem de üreticimizin hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir.

Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemimizde 8 binden fazla gıda denetçimizle yaptığımız rutin ve anlık denetimlerde ortaya çıkan her türlü uygunsuzluk, teknik sürecinin tamamlanmasının ardından yayınlanmaktadır.

TOPLATMA, CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde; toplatma, idari para cezası ve üretimin askıya alınması gibi yaptırımların yanı sıra uygunsuzluğun insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.



Bu idari işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereği yargı denetimine tabidir. Yargı kararları idarenin bütün unsurları bakımından bağlayıcıdır.



Bakanlığımız kamu sağlığını koruma konusunda görev ve yetkilerini bu ilkeler doğrultusunda kararlılıkla ifa etmeye devam edecektir.

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