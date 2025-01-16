Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yenilendi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimlerin ışığında yaptığı tespitleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde teşhir ediyor.

Son eklenen 4 ürünle birlikte listedeki sayı 184'e yükseldi.

Bu ürünler tespit edildiğinde toplatılıyor, satışı yasaklanıyor, imha ediliyor ve kuruluşa ceza uygulanıyor.

Halkın sağlığını yakından ilgilendiren bu ihlallerin teşhiri piyasada ve kamuoyunda yankı bulunuyor.

MACUNA İLAÇ KATTILAR

İstanbul Kartal'da bulunan Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ce Dış Ticaret Limited Şirketi, Lukaçi ve Pekmez Dünyası Marka Ballı Bitkisel Macun 75 g üründen bu kez "ilaç etken maddesi tespiti" yapıldı.

PUL BİBERE BOYA KARIŞTIRDILAR

Antalya Manavgat'ta bulunan Bora Bora Gıda Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi-Bora Bora Baharat Firması'nın Bora Bora Premium İpek Pul Biber marka pul biber-100 Gr ürününden "gıda boyası ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespiti yapıldı.

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