Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yine firmalar eklendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 5 ürün daha eklenerek bu listedeki ürün sayısı 156'ya çıktı.

Yeni eklenen firmalar İstanbul ve Adana merkezli oldu.

TESPİT EDİLEN SAKINCALI ÜRÜNLER

Bu kez sakıncalı ürünler; ballı ginsengli macun, ginseng chocolate, ginseng drink, kasap sucun ve ginseng chocolate layd olarak tespit edildi.

KASAP SUCUĞA TEK TIRNAK ETİ

Adana'da kasap sucuğa tek tırnak eti tespiti yapılırken İstanbul'daki diğer ürünlere de ilaç etken maddesi katıldığı belirlendi.

TAKLİT ÜRÜNLERİN SAYISI DA ARTTI

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine de 3 ürün eklenerek sayı 765'e çıkartıldı.

Bu listede de İstanbul ve bilekten firmalar yer aldı. Tereyağı'na bitkisel yağ, kırmızı tatlı toz birere yabancı medde, tam yağlı kaşar peynirine de bitkisel yağ ve nişasta eklendiği görüldü.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



