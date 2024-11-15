Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesi güncellendi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, "taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı" ise 751'e yükseldi.

KANATLI ET VE SAKATAT TESPİTİ

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

"ERİTME PEYNİRDE KOYUN SÜTÜ BULUNAMADI"

Listeye yeni eklenen ürünlerde şu hileler yapıldı:

-Zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması,

-Eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması,

-Balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespiti,

-Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı,

-Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti.