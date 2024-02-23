Haberler



Ekonomi



Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin yeni işçi alımı İŞKUR'larda yoğunluğa neden oldu

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin yeni işçi alımı İŞKUR'larda yoğunluğa neden oldu Sağlık Bakanlığı'nın ilan ettiği işçi alımı ile ilgili vatandaşın ilgisi devam ediyor. Yoğunluğun yaşandığı birimlerden biri olan Karabük İŞKUR İl Müdürü Sarıçam, başvurularla ilgili bilgi verdi.