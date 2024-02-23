Türkiye genelinde, Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin yeni işçi alımı duyurusu ile birlikte şartları uyanlar Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) yolunu tuttu.
Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunun ardından, Karabük’te 38 sürekli işçi alımı yapılmasının öğrenilmesiyle başlayan başvurular dolayısıyla İŞKUR Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor.
E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayamayan vatandaşlar İŞKUR'a yöneliyor.
Başvurular bugün başladı
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi olarak alınacak işçiler için başvurular bugün itibarıyla başladı.
"Başvurularımız 18-40 yaş aralığında"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, şu bilgileri verdi:
Sağlık Bakanlığımız Türkiye genelinde 8 bin sürekli işçi kadrosu ihtisas etti. Karabük ilimizde 38 kontenjan ayrılmıştır. Bu 38 kişilik kontenjanımızı 13 tanesi temizlik görevlisi, 20 tanesi güvenlik görevlisi, 3 tanesi klinik destek elemanı, 1 tanesi inşaat boyacısı ve 1 tane de bilgisayar arıza giderme elemanı olmaktadır. Başvurularımız 18-40 yaş aralığındadır. Alo 170, internet e-şubemizden ve buralarda yoğunluktan yaşanacak problemler oluşursa da İŞKUR şubemize bekliyoruz.
Başvurular 27 Şubat'ta sona erecek
Bugün başlayan başvuruların, 27 Şubat Salı Günü mesai bitiminde sona ermesi bekleniyor.
Noter kurası 18 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nda olup ilan edilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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