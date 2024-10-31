Sağlık turizminin gelir hedefi arttı

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Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreteri Fatih Özer, 2023'te Türkiye'yi sağlık için ziyaret eden turistlerin 2,3 milyar dolarlık hizmet satın aldıklarını belirtti.

Özer, sağlık turizminde Türkiye'nin özellikle kanser vakalarında ve diğer ciddi tedavilerde hem bölgenin hem de dünyanın önemli tedavi merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Özer'e göre, turist öncelikle iyi tedavi olabileceği yeri tercih ediyor ve bu tercih edilebilirlik kriterleri açısından Türkiye çok önemli bir destinasyon.

SAĞLIK TURİSTİ SAYISI ARTTI

Özer, net rakamlara bakıldığında 2023'te yaklaşık 1,4 milyon sağlık turistinin ülkeyi ziyaret ettiğini ifade ederek, 2024'te ise sadece ilk üç ayda 800 binin üzerinde sağlık turistinin Türkiye'ye geldiğini vurguladı.

"2028'DEKİ HİZMET İHRACATININ 7 MİLYAR DOLARI SAĞLIK TURİZMİNDEN"

2023'te Türkiye'yi ziyaret eden sağlık turistlerinin 2,3 milyar dolar getirdiğini belirten Özer, "Türkiye'nin 2028'deki hizmet ihracatı hedefi 200 milyar dolar ve bu 200 milyar doların yine yaklaşık 100 milyar doları turizmle gelecek. Bunun da yaklaşık 7 milyar doları sağlık turizminden geleceği öngörülüyor." diye konuştu.

HİZMET İHRACATINDAN BEKLENEN GELİR

HİB Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Güral Gür ise 2023'te hizmet ihracatı için hedef olarak 110 milyar dolar belirlendiğini hatırlatarak, bu rakamın yaklaşık 49,5 milyar dolarını turizm sektörünün oluşturduğunu kaydetti.