Sağlıksız gıda listesi yenilendi! Peynirden nişasta, yoğurttan jelatin çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerinin sonuçları "sağlıksız ürün listeleri"nde yayımlanmaya devam ediyor. Bu kez süt ve süt ürünlerinde açıklanan hileler şaşırttı.