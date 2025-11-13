Abone ol: Google News

Sağlıksız gıda listesine yeni ürünler eklendi

Sağlıksız gıda listesindeki ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Bu listelerde yer alan firma ve kişilere ceza yazılıyor ve ürünler satılmamak üzere toplatılıyor.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 11:04
  • Sağlıksız gıda listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yeni ürünler eklendi.
  • Taklit ve tağşiş yapılan 9 ürün, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerdeki hileler açıklandı.
  • Aydın, Bursa, Konya, Samsun ve Trabzon'dan çıkan firmaların ürünlerinde dikkat çekici hileler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne yeni ürünler katıldı.

Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi'ne, dünden bugüne 9 ürün daha eklendi.

Süt ve süt ürünleri ile şekerli mamullerde  hileler açıklandı.

PEKMEZE ŞEKER İLAVESİ

Buna göre krem peynirde bitkisel yağ, balda taklit ve tağşiş, siyah çayda gıda boyası, üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespit edildi.

Tereyağda ise yağ oranı olması gerekenden düşük çıktı.

Aydın, Bursa, Konya, Samsun ve Trabzon'dan çıkan firmalar, tüketicileri hayal kırıklığına uğrattı.

TOPLAM 926 ÜRÜN İFŞA OLDU

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar: 65 gıda ürünü

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi): 430 gıda ürünü

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği): 431 gıda ürünü

