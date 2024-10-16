Sağlıksız gıdalar listesine zeytinyağında hile yapan firmalar eklendi

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan firma, ürün ve yapılan hileyi internet üzerinden yayınladığı listelerle gözler önüne sermeye devam ediyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 16 Ekim'de 50 firma katıldı. Böylelikle listedeki ürün sayısı 615'e çıktı.

Listeye yeni katılan firmalar, zeytinyağına tohum yağları karıştırdı. Bu firmalar Balıkesir ve Bursa'da tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KULLANILDI

Balıkesir, Gömeç'teki Sudem Büfe, Ali Rıza Kaygusuz ve Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren Onay Ticaret, Sabri Akın'ın zeytinyağına tohum yağları karıştırdığı tespiti yapıldı.

Günün devamında açıklanan listelerde de İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli firmaları katıldı.

MARKALAR

Bu listede yer alan markalar şöyle: Has Ayvalık, Yeni Körfez, Körfez Altınova, Yeşil Ayvalık, Premium Seri Ayvalık, AZM Ayvalık ve Sicilyağ oldu.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİTKİSEL YAĞA BOYA KARIŞTIRILDI

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine ise 16 Ekim'de 8 firma katıldı. Böylelikle bu listedeki insan sağlığını tehlikeye atan firmaların kayıt sayısı 83 oldu.

Bu listede de Gaziantep, Şehitkamil ilçesinde Poyraz Ltd. şirketinin bitkisel yağa gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullandığı tespit edildi.

Günün devamında açıklanan listelerde de İzmir ve Aydın firmaları katıldı.