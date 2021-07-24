Salgın sürecinde 7 milyon aileye 10.6 milyar lira destek sağlandı

Salgın sürecinde 7 milyon aileye 10.6 milyar lira destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde etkilenen ailelere ve ihtiyaç sahiplerine 3 farklı adımda destek sağlayarak, koşulları iyileştirmeye çalıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği sosyal destek programları ile Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10 milyar 600 milyon lira destek sağlandığı açıklandı.

"ÖNCE SALGINLA İGİLİ ACİL DURUM İLAN EDİLDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, koronavirüs salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında, Bakanlığın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce Salgın Sosyal Destek Programı hayata geçirilerek, acil durum hali ilan edildi.

Bu kapsamda, belirli sosyal yardım programlarının tutarları artırıldı. 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD) her ay düzenli gönderilen periyodik paylar artırıldı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına çeşitli dönemlerde ek periyodik pay aktarıldı.

TAM KAPANMA SOSYAL YARDIM PROGRAMI

30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerinde, salgına özel hayata geçirilen yeni sosyal yardım programları ve ek destekleri içeren "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" hayata geçirildi.

YARDIMLARDAN 2 MİLYONUN ÜZERİNDE HANE FAYDALANDI

Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi yardım yapıldı. Faz 1 kapsamında gerçekleştirilen ödemelerden ise 2 milyonun üzerinde hane faydalandı.

Salgın Sosyal Destek Programı ikinci faz ödemeleri, 19 Nisan 2020'de başladı. İlk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere 1.000'er lira nakdi yardım verilmesi planlandı. Faz 2 kapsamında 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapıldı.

ÜÇÜNCÜ FAZ DESTEKLER İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINDI

Salgın Sosyal Destek Programı üçüncü faz ödemeleri kapsamında 20 Nisan 2020 itibarıyla her iki fazdan yararlanamayan ve daha çok salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi hale gelen hanelerin başvuruları e-Devlet üzerinden alındı. Üçüncü faz kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 1.000'er lira ödeme yapıldı. Bu ödemelerden de 2 milyonun üzerinde hane faydalandı.

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASI"YLA 2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE BAĞIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Bağış Kampanyası" kapsamında toplanan ve 2 milyar lirayı aşan bağışlar, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı.

TAM KAPANMADA 2.2 MİLYAR LİRA SOSYAL DESTEK SAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26 Nisan'da duyurulan, tam kapanma sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hayata geçirildi.

Halihazırda son bir yıl içinde SYD Vakıflarınca muhtaçlık değerlendirmesi yapılarak, hak sahipliği kararı verilen hanelere yeniden başvuru alınmadan merkezi yardım ödemesi gerçekleştirildi.

Bu yardım programı ile SYD Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen ve hak sahipliği kriterleri devam eden 2 milyonun üzerinde haneye 1.100'er lira tutarında tek seferlik ödeme yapılarak, toplam 2 milyar 200 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapıldı.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 7 MİLYON TEKİL AİLEYE 10.6 MİLYAR LİRA DESTEK

Böylece, koronavirüs dönemini kapsayan Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanan faz 1, faz 2, faz 3, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10 milyar 600 milyon lira destek sağlandı.

BELİRLİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARININ TUTARLARI ARTIRILDI

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen belirli sosyal yardım programlarının tutarları yüzde 18 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Bu kapsamda, 2020'de Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira sosyal yardım yapıldı.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım kapsamında 75 bin haneye 125 milyon lira, Muhtaç Asker Çocuklarına Nakdi Yardım ile 5 bin 546 kişiye 2 milyon 800 bin lira yardım ulaştırıldı.

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında toplam 50 bin kişiye 64 milyon lira, Şartlı Sağlık, Gebelik ve Lohusalık Yardımları ile 1 milyon 200 bin kişiye 476 milyon lira destek sağlandı.

2020'DE 2.6 MİLYON ÖĞRENCİYE 730 MİLYON LİRA SOSYAL YARDIM YAPILDI

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 2020'de toplam 2 milyon 600 bin öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım ulaştırıldı.

Maddi olarak zor durumda kalan vatandaşlara ivedilikle destek verilebilmesini sağlamak amacıyla 81 ildeki 1003 SYD Vakfına her ay gönderilen kaynak, 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkarıldı.