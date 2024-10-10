Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 9 aylık yolcu trafiği 1,1 milyon oldu

AA

Yılın 9 ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki yolcu trafiğine ait rakamlar paylaşıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eylül ayında yolcu trafiği iç hatlarda 109 bin 318, dış hatlarda 18 bin 716 olmak üzere toplam 128 bin 34 kişi olarak gerçekleşti.

Havalimanından iç hatlarda 1.231, dış hatlarda da 149 uçak iniş kalkış yaptı.

Yük trafiği ise eylül ayında 1.380 ton oldu.

9 AYLIK HAVA TRAFİĞİ

Yılın 9 aylık döneminde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 1 milyon 95 bin 815 kişi olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında bu süreçte 10 bin 536 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği 10 bin 873 tona ulaştı.