Samsun Havalimanı’nın 5 aylık yolcu trafiği yarım milyonu aştı

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 115 bin 963, dış hat yolcu trafiği 10 bin 862 oldu.

Böylece mayısta toplam 126 bin 825 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 439, dış hatlarda 99 olmak üzere toplamda bin 538’e ulaştı.

Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise mayıs ayında toplamda 1.001 ton oldu.

5 AYLIK YOLCU TRAFİĞİ YARIM MİLYONU GEÇTİ

Samsun-Çarşamba Havalimanı 5 ayda 579 bin 770 yolcuya hizmet verdi

Ocak-mayıs dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda uçak trafiği 6 bin 251, yük trafiği ise 4 bin 897 ton olarak gerçekleşti.

SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVALİMANI

1958 yılının Kasım ayında trafiğe açılan ve denizden 162 metre yükseklikte konuşlandırılmış, şehirden uzaklığı 4 kilometre olan Samsun Havalimanı 1999 tarihine kadar hizmet verdi.

Bu havalimanının zamanla mevcut uçak tip ve performanslarında meydana gelen teknolojik değişiklikler ve artmaya başlayan uçak yolcu ve yük trafiğine yetersiz hale gelmesi sonucunda, yeni havalimanının yapımına 1996 yılında başlanıldı.

Samsun ili Çarşamba ilçesi Çınarlık Beldesi mevkiinde şehir merkezine 25 kilometre mesafede 3 milyon 940 bin metrekare arazi üzerinde yapılan Samsun Çarşamba Havalimanı, her türlü uçağın yağmur ve sisli havalarda da iniş yapabileceği elektronik sistemlerle donatılarak, 15 Aralık 1998 tarihinde hava trafiğine açıldı.

Bugün havaalanında 24 saat tarifeli iç hat ve tarifesiz-tarifeli dış hat seferleri de yapılmaktadır.

Samsun-Çarşamba Havalimanı, 22 Haziran 2000 tarih ve 2000/918 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile hava hudut kapısı ilan edildi.