Samsun'da kırmızı lahanadan 130 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ovada yazlık ve kışlık olmak üzere 330 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, arazinin 12 ay boş kalmadığını söyledi.

Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana ekimi gerçekleştirildiğini belirten Tosuner, şu bilgileri veriyor:

Kasım ayında kırmızı lahananın hasadı başladı. Kırmızı lahanada yaklaşık 130 bin ton rekolte bekliyoruz. Ağustosta bir, eylülde iki kez aşırı yağış oldu ve tarım arazilerini su bastı. Buna bağlı olarak rekoltede düşüş yaşandı.

TARLADA 20, PAZARDA 40 LİRA

Tosuner, kırmızı lahananın kilogramının tarlada 20 ila 25 liradan alıcı bulduğunu, pazarda ise 35 ila 40 liradan satıldığını aktardı.

LAHANA, İÇ PAZARA YE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Ürettikleri kırmızı lahananın yüzde 90'ının iç piyasada 40 ilde tüketildiğini anlatan Tosuner, kalan kısmın ise Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya ihraç edildiğini bildirdi.

"HASAT KASIMDA BAŞLADI"

Özgür Akşahin de Üçpınar Mahallesi'nde 10 dönüm arazide kırmızı lahana ürettiğini belirterek, şöyle konuştu: