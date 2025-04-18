Samsun'da mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretleri belirlendi

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl geçerli olacak mevsimlik tarım işçilerinin gündelik ücretlerini belirlemek için bir toplantı düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Hükümet Konağı Salonu'nda gerçekleştirilen Bafra Ovası Zirai Üretim Toplantısı'nın ardından Bafra Ziraat Odası'nda bir araya gelen muhtarlar ve temsilciler tarafından yazılı açıklama yapıldı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

İlçede kırsalda ve ovada çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bafra Ziraat Odası Başkanlığı, Bafra Sebze Üreticileri Birliği, Bafra Hal Derneği Başkanlığı, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla yapılan toplantıda uzlaşma sağlandığı, buna göre, işveren aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti 1.300, servis aracıyla gelen işçilerin gündelik ücreti ise 1.500 lira olarak oy birliğiyle kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

YENİ ÜCRETLER

- İşveren aracıyla gelen işçiler: 1.300 TL

- Servis aracıyla gelen işçiler: 1.500 TL

UYMAYANLARA CEZA

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan temsilcilere kaymakamlıkça cezai işlem uygulanacağı ve tüm paydaşların alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymasının beklendiği vurgulandı.