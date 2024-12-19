İHA

Samsun’da “Renkli Karnabahar Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında 19 Mayıs ilçesi Devlet Hastanesi yanında yer alan tarım alanında dikilen rengarenk karnabaharların hasadı düzenlenen bir etkinlikle yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye’de 2023 yılı üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda 3 milyon 491 bin 127 ton beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp gibi kışlık sebze üretiminin yapıldığını hatırlattı.

KARNABAHAR İHRACATI

Samsun’da toplam sebze üretiminin 1 milyon 10 bin ton civarında olduğunu, kışlık sebze üretiminin ise 100 bin 997 dekar alanda 537 bin 798 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan İbrahim Sağlam, şöyle konuştu:

Kışlık sebze üretim alanlarının yüzde 8,81’ine sahipken üretimin yüzde 15,11’ini ilimiz tarafından karşılanmaktadır. İlimiz kışlık sebze alanlarının yaklaşık yüzde 84’ünü, üretimin ise yüzde 94’ünü Bafra ilçemiz karşılamaktadır. İlimizde 2023 yılında 17 bin 545 dekar alanda karnabahar üretimi yapılmakta olup, 70 bin 98 ton ürün elde edilmektedir. Üretimin tamamına yakını Bafra ilçemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İlimizde üretilen karnabaharın büyük çoğunluğu iç piyasada tüketilmekte iken 2023 yılında yaklaşık 5 bin tona yakın ihracat gerçekleştirilmiştir.

220 BİN ADET RENKLİ KARNABAHAR FİDESİ DESTEĞİ

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında proje ile 29 üreticiye 100 dekar alanda dikilmek üzere 220 bin adet renkli karnabahar fidesinin (154 bin mor renkli karnabahar 66 bin turuncu renkli karnabahar) temin edildiğini belirten Sağlam, şöyle konuştu:

Toplam bütçesi 1 milyon 300 bin 869 TL olan projenin yüzde 75'i bakanlık katkısı, yüzde 25'i çiftçi katkısından oluşmaktadır. 1 adet fide bedeli 5,92 TL olup, çiftçi katkısı 1,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

RENKLERİNE GÖRE HASAT ZAMANI DEĞİŞİYOR

Turuncu karnabahar dikim sonrası ortalama 75-80 günde hasat olgunluğuna ulaşırken, mor karnabahar dikim sonrası ortalama 85-110 günde hasat olgunluğuna ulaşmaktadır. Proje kapsamında 20 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında fide teslimleri yapılmıştır. Dekara 2 bin 200 adet bitki dikilmiş olup dekara verim beklentimiz 2 tondur. İlimizden kışlık sebze ihracatı geçmiş yıllarda düşük miktarlarda seyretmesine karşın 2020 üretim sezonundan itibaren ilimizden direkt ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından ilçemizde üretilen kışlık sebze (Pırasa brokoli baş lahana karnabahar) yaklaşık 4 bin 250 ton olan ihracatımız 2023 üretim sezonunda yaklaşık 8 bin ton seviyelerine ulaşmıştır.

ÇİĞ OLARAK DA YENİLEBİLİYOR

Üretici Adem Güney, yaptıkları çalışmalarla ilgili şu ifadelerini kullandı: