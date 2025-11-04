Samsun'da tezgahlardaki hamsi bolluğu sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde hamsi rüzgarı...

Karadeniz'de balık bolluğu, Samsun'daki tezgahlara da yansıdı.

HAMSİNİN KİLOSU 80 TL'DEN SATILIYOR

Tezgahlarda hamsinin kilosu 80 TL, istavrit 100 TL, kefal ve uskumru 150 TL, tirsi 200 TL, barbun 150 TL, mezgit ise 200 TL'den satışa sunuluyor.

Hamsinin bol çıktığını ve bu nedenle fiyatların ucuzladığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, vatandaşların ucuz balığa mesafeli davrandığını ifade etti.

"UCUZLAYINCA VATANDAŞ TEREDDÜT EDİYOR"

Köse, "Hamsi bol olduğu için fiyatlar düştü. 100 TL'ye sattığımız hamsinin kilosu bugün 80 TL, 2 kilo alana 150 TL'den veriyoruz. Bu sene herkes hamsiye doyacak. Fakat balık ucuzlayınca vatandaş ‘taze mi, yeni mi, ince mi' diye tereddüt ediyor.

İlginçtir ki balık pahalı olduğunda daha fazla satış yapıyoruz. Geçen hafta kilosu 150 TL'yken 2 saatte tükettik, bugün 80 TL ama soran yok." dedi.

NADİR GÖRÜLEN FENER BALIĞI AĞA TAKILDI

Karadeniz'de nadir görülen fener balığının da ağlara takıldığını belirten Köse, "Normalde Ege ve Akdeniz'de görülen fener balığı bu yıl hamsi ağlarına takıldı. Lezzetli etiyle bilinir, özellikle şişi ve tavası güzel olur.

2 kiloluk bir fener balığından yaklaşık 300-400 gram et çıkar. Sadece kuyruğu yenir. Kilosunu 700 TL'den satıyoruz." diye konuştu.