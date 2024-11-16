Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye'de kenevir üretimi, izin verilen hedefler doğrultusunda ve miktarlarda gerçekleştiriliyor.

Bunlarda biri de Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) araştırmalar doğrultusunda gerçekleştirildi.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nce yetiştirilip ıslah edilen kenevirden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

TÜRKİYE'NİN İLK KENEVİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

OMÜ bünyesinde 2019'da kurulan ve Türkiye'nin ilk kenevir araştırma enstitüsü olan Kenevir Araştırmaları Enstitüsünce, her yıl araştırmalarda kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekimi gerçekleştiriliyor.

Genellikle Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde bulunan deneme arazilerine dikilen kenevir, hasadın ardından OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nde ilaç amaçlı kullanım, çeşit geliştirme, saflaştırma gibi bilimsel araştırmalarda kullanılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek.

KENEVİRDEN TUĞLA ÜRETİLİYOR

Kenevir Araştırmaları Enstitüsünce projelendirilen çalışmalarla kenevirden; tuğla, yalıtım malzemesi, konfeksiyon ürünü, hayvan yemi, roket başlığı gibi ürünler elde edilmesi için çalışma yapılıyor.

KENEVİR DOKUMA TEZGAHTARLIĞI BÖLÜMÜ

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu'nun Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler ise geleneksel motifleri öğrenmenin yanı sıra kenevirin daha verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda eğitim alıyor.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, AA muhabirine, 2015'te kenevir ıslahıyla ilgili hazırladıkları projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklendiğini söyledi.

İKİ KENEVİR ÇEŞİDİ ELDE EDİLDİ

Bu çalışma sonucunda "Vezir" ve "Narlı" adında iki çeşit elde ettiklerini anlatan Aytaç, "Vezir" türünün Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, "Narlı"nın ise OMÜ tarafından tescillenerek çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Aytaç, üniversite tarafından üretilen ve ıslah edilen tohumların, yetiştirmek isteyen üreticilere bir firma üzerinden verildiğine işaret ederek bu yıl Samsun, Amasya ve Kastamonu'da 13 bin 500 dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

FARKLI ALANLARDA KULLANIMIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

İlerleyen yıllarda Türkiye'de kenevir ekiminin daha fazla olacağını dile getiren Aytaç, "Burada yapılan çalışmayı, TÜBİTAK destekli ıslah çalışmasının çarpan etkisi olarak görebiliriz. Kenevir enstitüsünde tarım ve ıslah üzerine çalışmalar var." ifadesini kullandı.

"İNŞAAT, İLAÇ VE KİMYASAL SANAYİDE KULLUNANIYOR"

Enstitüde inşaat, ilaç ve kimyasal sanayi gibi alanlarda birçok çalışma yürüttüklerinin altını çizen Aytaç, şunları kaydetti: