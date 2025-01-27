Samsun’da yapılan balıkçı gemisi Moritanya’ya gönderilecek

İHA
Samsun’un Terme ilçesindeki bir tersanede ihracat için balıkçı gemisi üretildi.
Gemiye “Chemsedine” ismi verildi ve Moritanya bayrağı işlendi.
Tersanede işlemlerin tamamlamasının ardından gemi, evrak prosedürlerini gerçekleştirilmek üzere Samsun Limanı’na geldi.
GÖRÜNTÜSÜ SIRA DIŞI
Sıra dışı görüntüsü ile dikkat çeken geminin, gerekli izinlerin almasından sonra Moritanya’ya doğru yola çıkacağı bildirildi.
TERME'DE BALIKÇI GEMİSİ YAPILDI
Yetkililerden alınan bilgiye göre, Chemsedine isimli Moritanya bayraklı balıkçı gemisi, Terme’de inşa edilerek yurt dışına ihraç edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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