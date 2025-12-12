Samsung Electronics’te üst düzey atamalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung Electronics, TM Roh'un Cihaz Deneyimi (DX) İş Birimi CEO’su ve Başkanı olarak atandığını resmi olarak duyurdu.

Roh, Başkan Yardımcısı ve Cihaz Çözümleri (DS) Bölümü Başkanı Young Hyun Jun ile şirketin eş CEO'su olarak görev yapacak.

JANGHYUN YOON

Samsung'un teknoloji liderliğini güçlendirmek hedefiyle, Janghyun Yoon, DX İş Biriminin Başkanı, Teknoloji Direktörü ve Samsung Research Başkanı olarak görevlendirilirken Hongkun Park ise Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) Başkanı olarak atandı.

Daha önce Samsung Venture Investment CEO'su olarak görev yapan Yoon, Samsung Venture Investment'tan önce ise MX İş Biriminde yazılım platformları, IoT ve Tizen ürünlerinin geliştirilmesinden sorumluydu.

HONGKUN PARK

Şu anda Harvard Üniversitesi’nde Kimya Profesörü ve Fizik Profesörü olarak görev yapan Hongkun Park ise nanobilim, kuantum bilimi ve mühendisliği alanlarında tanınmış bir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.