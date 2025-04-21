Samsunlu balıkçılar havaların soğuk gitmesinden memnun

İHA

15 Nisan'da denizlerde balık av sezonunun kapanmasıyla birlikte mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıkların avlanması yasaklandı.

1 Eylül’e kadar balık satıcıları tezgahlarında olta balıkları haricinde somon, alabalık, uskumru, çinakop ve levrek gibi kültür balıkları satışa sunacak.

Samsun’da şubat ayından itibaren havaların soğuk gitmesi, av sezonu kapansa bile balıkçıların işlerinde bir düşüş olmamasını sağladı.

"HAVALARIN SOĞUK OLMASI BALIK SATIŞLARINA OLUMLU YANSIYOR"

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında olmasının balık satışlarını olumlu etkilediğini ifade eden balık satıcısı Fazlı Altun, şu ifadeleri aktardı:

Av sezonu bitti. Tezgahlarda kültür balıkları satılmaya devam ediyor. Alabalık, somon, uskumru, levrek, çipura gibi balıklar satıyoruz. Tek tük ufak kayıkların avladığı hamsi ve istavrit de bulunuyor. Bir süre sonra onlar da görünmez. Alabalık ve somonun kilosu 150 TL’den, çipura kilo 320 TL, levrek kilo 350 TL, Norveç somonu kilo 300 TL’den satışa sunuluyor.

"SICAK HAVADA BALIK SATILMIYOR"