Samsunlu kuyumcular hesapladı! 2024'ün en çok kazandıranı 'altın' oldu

İHA

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, 2024'ün yatırımcısına en çok kazandıran geleneksel yatırım aracının "altın" olduğunu söyledi.

Başka Salih Özman, yıl içinde euronun yüzde 12 ve doların da yüzde 17'lik getirisinin enflasyondan düşük kaldığını belirterek, altının ise yüzde 51'lik artışla yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü belirtti.

GEÇEN YIL YÜZDE 65, BU YIL YÜZDE 51 KAZANDIRDI

Geçen yıl yüzde 65 oranında kazandıran altının bu yıl yüzde 51 oranında yatırımcısına kazanç sağladığına değinen Salih Özman, şöyle konuştu:

Geleneksel yatırım araçlarının kazançlarına baktığımızda 2024 yılında bugüne kadar euro yüzde 12 civarında bir kazanç sağladı. Bu enflasyonun çok altında kaldı ve euroya yatırım yapan kaybetti diyebiliriz. ABD doları da TL'ye karşı yüzde 17'lik bir değer kazandı ve yine enflasyonun altında kaldığından yatırımcısına kaybettirdi. Bunlar Merkez Bankası'nın para politikası ve dezenflasyonist süreçten dolayı meydana geldi.

"GÜVENLİ LİMAN"

Güvenli liman denilen altında ise durum böyle olmadı. Uluslararası piyasa altın ons olarak da arttı. Altının yatırımcısına kazancı bir ara yüzde 55'e kadar çıktı ama yıl sonunda yüzde 50'den fazla bir kazançla kapanış yapacak. Böyle olunca da enflasyonun üstünde getiri sağlayan altın, 2024'ün yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

"MERKEZ BANKALARI HAZİNELERİNİ ALTINLA DOLDURDU"

Dünyadaki tüm ülke ve merkez bankalarının hazinelerini döviz yerine altınla doldurduğunu ve altının uzun yıllar güvenilir liman olarak kalacağını belirten Özman, sözlerini şöyle tamamladı:

ALTIN VE DÖVİZ RAKAMLARI