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İHA

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen tek tescilli nar çeşidi olan Suruç narının hasadı başladı.

Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretilen bu nar, 2015 yılında Suruç Ovası’nın suya kavuşmasıyla üretiminde yüzde 50 artış gösterdi.

Geçmişinin Babil Asma Bahçeleri dönemine kadar gittiği iddia edilen Suruç narının hasadı verimli geçiyor.

Suruç narı, AB tescili sayesinde hem kalitesini koruyor hem de uluslararası pazarlarda giderek daha fazla tanınıyor.

KİLOSU 25 TL

Kilosu 25 Türk Lirası'ndan satılan bu narlar, başta Avrupa olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep görüyor.

AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR

Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, Suruç narının tescil edilmesinden sonra Avrupa’ya nar ve nar suyu ihraç etmeye başladıklarını belirtti.

"ŞEKER HASTALARINA İYİ GELİYOR"

Suruç narının ince kabuğu, iri taneleri, yüksek asidik oranı ve mayhoş tadıyla diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını vurgulayan Tekçe, özellikle yüksek asidik oranının şeker hastalarına iyi geldiğini ve vücuttaki mikropları öldürdüğünü ifade etti.

DİĞER ADI: DEVE DİŞİ NAR

Nar üreticisi Müslüm Kaplan ise Suruç narının tarihi önemine dikkat çekerek, “200-300 yıldır bu narlar Suruç’ta yetişiyor. Bunlara deve dişi narlar da diyoruz” dedi.

Kaplan, Suruç narının binlerce yıldır Suruç Ovası’nda yetiştiğini ve başka bir yerde yetişmediğini de belirtti.