Şanlıurfa'da turizmciler, 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçına hazırlanıyor 7 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması Şanlıurfa'da yapılacak. En son 14 yıl önce böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, misafirleri güzel karşılamak için bugünlerde tatlı bir telaş yaşıyor.

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AA

Güneydoğu'nun kültür ve gastronomi alanında önde gelen kentlerinden Şanlıurfa, spor alanında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanması sadece spor severleri değil aynı zamanda bölge halkını ve turizm işletmelerini de heyecanlandıran bir gelişme oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının Şanlıurfa'ya alınması, kentteki turizmcileri sevindirdi.

En son 2010'da Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor ağırlanmıştı

Futbolda en son 2010'da Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Trabzonspor'u ağırlayan Şanlıurfa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak olmanın sevinci ve gururu yaşanıyor.

Turizm hareketlenecek

Şanlıurfa, dev maçı izlemek için şehre gelecek sporseverlerle büyük bir turizm hareketliliği yaşayacak.

"Otellerimizde yer kalmasa bile, gelen misafirlerimizi evlerimizde ağırlayacağız"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, Süper Kupa maçının kent sakinleri ve turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Maçın, kentin tanıtımı açısından da çok önemli olduğuna dikkati çeken Çoban, şöyle konuştu:

Biz turizmciler olarak kente gelecek misafirleri ağırlamak için çalışmalarımıza başladık. Otellerimizde yer kalmasa bile, gelen misafirlerimizi evlerimizde ağırlayacağız. Daha önce 2010'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçında da otellerde yer bulamayan misafirlerimizi evlerimizde ağırladık. Şanlıurfa o tarihteki organizasyonu da büyük bir başarıyla ve alnının akıyla yapmıştı. O maçtan sonra gelen misafirlerle aramızda gönül köprüleri kuruldu.

"Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz"

Sadece Şanlıurfa'mıza değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ve Mezopotamya'ya da olumlu yönde etkisi olacaktır. Bu maç, hem Şanlıurfa'mızın tanıtımına katkı sağlayacak hem de esnafımıza ekonomik katkı sağlayarak kenti canlandıracaktır. Biz misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve memnun edilmiş bir şekilde göndermek istiyoruz.

"Otel bulamayanlar için de gönüllü bir platform kurulacak

Konukları en iyi şekilde ağırlamak için çaba göstereceklerini belirten Çoban, şöyle devam etti:

Bilet bulabilenler Şanlıurfa'ya gelsinler, otel bulamayanlar için de gönüllü bir platform kurup herkes evinde kaç kişiyi ağırlayabilir, bunun da inşallah organizasyonunu yapacağız çünkü daha önce yapmıştık tekrar yapmaya hazırız. Maç için kentimize geleceklerin eğer imkanları varsa 1-2 gün önce gelmelerini tavsiye ediyorum çünkü Şanlıurfa'nın tarihini, kültürünü, Urfalıları yakından görüp ve sonrasında hep birlikte maçı izleyip kupayı hep birlikte kaldıralım. Cumhuriyetimiz kazanacak, Türkiye'miz kazanacak ve biz kazanacağız.

"Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl ve müzelerimiz misafirlerimizi bekliyor"

Şanlıurfa Turizm Profesyonelleri Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar da ise Süper Kupa maçının, kentin ekonomisine çok ciddi katkıları olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

Baharatçısından otelcisine, taksicisinden hediyelik ürün satanlara yani herkese katkısı olacak. Bu tür etkinliklerin Şanlıurfa ve tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devamının gelmesini diliyorum. Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl ve müzelerimiz misafirlerimizi bekliyor. Misafirlerimizi hem kentimizin keşfine hem de damak çatlatan lezzetlerini tatmaya bekliyoruz. Turizm sektörü olarak hazırlıklarımız tamam, gelecek talepleri bekliyoruz. Şanlıurfa misafirperverliğiyle, bize yakışan bir şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız. 2010'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçında gösterdiğimiz misafirperverliğimizi yine bu maçla birlikte göstereceğiz. Bütün misafirlerimizi kentimize bekliyoruz, Şanlıurfa'nın bütün güzelliklerini hissetmelerini sağlayacağız, buna söz verebilirim.

"Turizmci olarak çok umutluyuz"

Seyahat acentesi yetkilisi Mahmut Doğan da karşılaşmayı izlemek için gelenlerin, kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanına sahip olacağını söyledi. Süper Kupa heyecanının şehre şimdiden yansıdığını belirten Doğan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Misafirlerimizin maç dışında Karahantepe, Göbeklitepe, Balıklıgöl ve müzelerimizi gelip görmelerini ve yemeklerimiz tatmalarını tavsiye ediyoruz. Geldiklerinde asla pişman olmayacaklarını düşünüyoruz. Turizmci olarak çok umutluyuz, her sektörde çok güzel kazançlar elde edileceğini düşünüyoruz. Şanlıurfa'ya gelecek olan misafirlerimizin aklında soru işareti bulunmasın. Kötü anlamda düşünmesinler, geldikleri zaman bu kötü düşüncelerinden tamamen arınıp çok mutlu bir şekilde gideceklerini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)