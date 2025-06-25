Savaşın etkisi: Bitcoin önce düştü sonra yükseldi

Riskli yatırım aracı Bitcoin gibi kripto para birimleri, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte düşüş yaşarken ateşkesle birlikte yönünü yukarıya çevirdi.

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde genellikle düşüş yönünde hareket eden kripto paralar, İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar ile düşüşe geçti.

SAVAŞ BAŞLADIĞINDA KRİPTO PARALAR GERİLEDİ

13 Haziran gece yarısı, İsrail'in hava saldırılarının başlamasından önce 107 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, saldırılarla 102 bin dolar seviyelerine geriledi.

Aynı süreçte altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimlerinin büyük bir çoğunluğu, yüzde 10'u aşan düşüşler yaşadı.

ABD'NİN SALDIRISI SONRASI KRİPTO PARALAR DİBİ GÖRDÜ

Çatışmaların karşılıklı olarak devam ettiği süreçte, kripto para piyasası genelindeki olumsuz görünüm devam etti ve yükselişler sınırlı kaldı.

22 Haziran günü ise kripto para piyasasında bu süreçte, en ciddi düşüşün yaşandığı gün oldu. ABD'nin İran'a doğrudan hava saldırısı düzenlemesi ve 3 nükleer tesisini vurmasıyla Bitcoin, 100 bin doların altına geriledi.

Altcoinlerin birçoğunda ise toplam kayıp yüzde 30 seviyelerini aştı.

PİYASANIN TOPLAM DEĞERİ

Çatışmanın başlamasından önce 3,4 trilyon dolar olarak hesaplanan kripto para piyasasının toplam değeri de bu dönemde 3 trilyon dolarla süreç içindeki en düşük seviyesini gördü.

ATEŞKES SÜRECİ YÜKSELİŞ GETİRDİ

ABD'nin saldırısı sonrası, çatışma sürecinin sonlanacağına yönelik beklentiler ile kripto paralarda yükseliş süreci başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklaması öncesi Bitcoin 102 bin doların üzerine çıkarken, altcoinlerdeki yükseliş yüzde 10'u aştı.

Ateşkesin duyurulmasıyla piyasadaki yükseliş hızlandı. Bitcoin 106 bin doların üzerine çıkarak 12 günlük çatışmaların öncesindeki seviyeleri yakaladı.

Altcoin projelerinde de iki günlük süreçte, kazançlar yüzde 20'yi aştı ve birçoğunda çatışma öncesi seviyelere yaklaştı.