Savunma sektöründeki yüklenici firmalar dövizle sözleşme yapabilecek

AA

Savunma sektöründeki alt yüklenici firmalar daha önce Türk Lirası'nı korumak amacı ile dövizle sözleşme yapamıyordu.

Savunma sanayii sektöründe yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalar, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, savunma sanayii sektöründe piyasanın çoğunlukla döviz cinsinden oluşmasına karşın, mevcut kambiyo mevzuatı uyarınca alt yüklenici firmalar, döviz cinsinden sözleşme düzenlenemiyordu.

KARAR, YÜKLENİCİ FİRMALARA MALİYET YÜKÜ GETİRMEMEK İÇİN ALINDI

Bu nedenle, kur riskini gözeterek, Türk parası cinsinden fiyatlandırma yapılması ve bu durumun ihalelerde yüksek maliyet oluşturması hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu sektörde yetkinliğe sahip alt yüklenici firmalara döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilme imkanı getirildi.

YETKİNLİK İÇİN FİRMALAR SERTİFİKALANIYOR

Alt yüklenici firmaların yetkinliği Savunma Sanayi Başkanlığınca Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı kapsamında şirketlerin sertifikalandırılması suretiyle belirleniyor.