Savunma ve havacılık alanında haziranda ihracat rekoru

Türkiye, savunma ve havacılık alanında kendi kaynakları ile üretim yapmanın ötesinde dünyaya da ürün satarak, önemli bir avantaj sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık toplam ihracatının yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olduğunu belirtti.

Haluk Görgün, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ocak-haziran döneminde savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25 artışla 3 milyar 603 milyon dolara ulaştığını belirtti.

"BU YÜKSELİŞ YALNIZCA BİR İSTATİSTİK DEĞİL, KALKINMA MİMARİSİNİN SAHADAKİ TEZAHÜRÜ"

2025 yılı haziran ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, "Son 12 aylık toplam ihracatımız ise yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür." ifadesini kullandı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DERİNLEŞEN ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ KURULDU

Görgün, SSB olarak, ihracat stratejisi doğrultusunda ihracat yapan firma sayısını artırdıklarını ve ürün kompozisyonunu yüksek teknoloji lehine çeşitlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: