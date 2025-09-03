Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve geldi...

Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat, yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayiindeki ihracat rakamlarını değerlendirdi.

YÜZDE 97,3 ARTIŞ

Görgün, 2025 yılı Ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayiinin yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracatın gerçekleştirildiğini, Ocak-Ağustos döneminde ise toplam ihracatın yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Yeni başarıların da geleceğini vurgulayan Görgün, şunları aktardı:

"YENİ BAŞARILARA İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz.



Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

"ÇALIŞMAYA DEVAM"