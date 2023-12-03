Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru Kasım ayı ihracatı genel olarak rekor kırarken sektörlerin de kendi sınırlarını genişlettiği görüldü. Savunma ve havacılık sanayisi bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi.

AA

Türkiye'nin, savunma sanayi üretimininde elde ettiği aşama, yurt dışından talep gördü. Savunma alanında katılınan fuarlarla da ihracat ağı genişledi.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağladı.

Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı.

Öte yandan, kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti ve böylece kasımda genel anlamda tarihin en yüksek ihracat rekoru kırıldı.

170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracat

Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.

Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.

Geçen yıl ihracat rekoru 4,4 milyar dolardı, bu yıl 4,8 milyar dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı.

Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı.

Yüzde 30,1 artış

Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artırdı.

Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu.

Hedef 6 milyar dolar

Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)