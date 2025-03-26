Savunma yatırımlarıyla Almanya'nın kamu borcu tavan yaptı

AA

Avrupa'da ülkeler savunma harcamalarına yatırım yapıyor ve bu da ekonomik verilerindeki dengeyi sarsıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre ise ülkenin geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 63,9 milyar euro arttı.

ALMANYA'NIN BORCU 2,5 MİLYAR EUROYA ÇIKTI

Almanya'da borç, 2023 sonuna göre yüzde 2,6 yükselişle 2 trilyon 509 milyar euroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 36,5 milyar euro artış kaydetti.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 2,1 oranda 12,7 milyar euro artışla toplam 606,9 milyar euroya yükseldi.

EKONOMİK İSTİKRAR FONU AZALDI

Koronavirüs salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) borcunun yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar euroya gerilediği kaydedildi.

ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL FONUNUN BORCU YÜKSELDİ

Açıklamada "Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde yüzde 295,6 (17,2 milyar euro) artarak 23 milyar euroya yükseldi." ifadesi yer aldı.

100 MİLYAR LİRALIK ÖZEL FON

Rusya-Ukrayna savaşının devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden "önemli iyileştirmelere" ihtiyacını gidermek için hükümet, 100 milyar euroluk özel fon kurmuştu.