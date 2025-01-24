Serbest bölgelerde yapılan ihracat bir yılda 12 milyar dolar oldu

AA

Serbest bölgeler, dış ticaretin önemli merkezleri olma vasfının yanı sıra istihdama da katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaparak açıklamada, katma değerli üretim ve ihracatın merkezleri olan serbest bölgelerin, Türkiye'nin üretim kapasitesine, istihdam imkanlarına ve dış ticaret performansına güç katmaya devam ettiği vurgulandı.

"SERBEST BÖLGELERDEKİ İTHALAT DÜŞTÜ"

Söz konusu bölgelerdeki toplam ihracatın 2024'te 12 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Serbest bölgelerin ithalatı 2023'e göre yüzde 14,8 düşüşle 7,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece, Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023'teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024'te 4,1 milyar dolara yükseldi.

İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI ARTTI

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152'ye yükselerek, serbest bölgelerin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etmiştir.

TEKNOLOJİ MALLARININ PAYI YÜKSELDİ

Açıklamada, orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payının, 2023'teki yüzde 52,37 seviyesinden 2024'te yüzde 56'ya yükseldiğine dikkat çekildi.

İSTİHDAM 100 BİNE YAKLAŞTI

Geçen yıl buralardaki satışlar içerisinde ihracatın payının 2023'teki yüzde 71 düzeyinden 2024'te yüzde 74'e çıktığı belirtilen açıklamada, yıl sonu itibarıyla, 524'ü yabancı olmak üzere, toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerde istihdamın 96 bin 436 kişiye ulaştığı bildirildi.

SERBEST BÖLGELER GÜÇ VERİYOR

Serbest bölgelerin sadece dış ticarete değil yüksek teknoloji odaklı üretime ve istihdama da güç verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: