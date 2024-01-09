Serbest muhasebecilerin 2024'te defter tutma ücretleri belli oldu

"Serbest muhasebecilik", "serbest muhasebeci mali müşavirlik" ve "yeminli mali müşavirlik" işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayınlandı.
Dışarıdan hizmet veren muhasebecilerin alacakları ücretler, işletmenin büyüklüğüne ve tuttuğu defter sayısına göre değişiyor.
Defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında
2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek.
Kuruluş işlemleri ile ilgili ödemeler
Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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