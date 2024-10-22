Serbest piyasada 22 Ekim'de döviz ve altın fiyatları

AA & Ensonhaber

Dünkü kapanışta dolar 34,26 liradan, euro ise 37,18 liradan satılmıştı.



İstanbul Kapalıçarşı’da 34,2430 liradan alınan dolar 34,2450 liradan, 37,0870 liradan alınan euro ise 37,0890 liradan güne başladı.

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle dün 2 bin 740,61 doları test ederek rekor tazelemesinin ardından yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 719,82 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde ons altın yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 736 dolar seviyesinden başladı.

ONS ALTIN 6 GÜNDÜR KESİNTİSİZ YÜKSELİYOR

Bunun yanı sıra, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle gümüşün ons fiyatı yükselişini 6. işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 34,15 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Günün devamında yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 12 lira

Çeyrek altın: 5 bin 108 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 811 lira

Tam altın: 20 bin 432 lira

Yarım altın: 10 bin 215 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2620 lira

Euro: 37,1377 lira

Sterlin: 44,5522 lira