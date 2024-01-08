Serbest piyasada altın düşüşe geçti! 8 Ocak'ta altın fiyatları Altının gramı, haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatlarının düşüşünün temelinde Fed'in faiz politikasındaki belirsizlikler gösteriliyor.

AA

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 1961 liradan tamamlamıştı.

Altının gramı 1950 liradan işlem görüyor. Yurt içinde gram altının rekoru 1.992 lirada bulunuyor.

Çeyrek altın 3 bin 305 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 466 liradan satılıyor.

Tam altın 13 bin 221 liradan ve yarım altın ise 6 bin 610 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önemli bir değer kaybıyla 2 bin 28 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları neden düştü?

-Fed'den faiz beklentisi

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talebin azaldığını ifade ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

-ABD'nin enflasyonunun açıklanması gerginliği

Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, oynaklığı artırması beklentisi taşınıyor.

-Merkez bankalarının faiz politikalarının belirsizliği

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Ons altın destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek, 2 bin 40 ve 2 bin 60 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)