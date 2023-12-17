SETBİR: Türkiye'de kişi başına et tüketimi yıllık 52-54 kilogram SETBİR, bir açıklama yaparak 2024'ten beklentilerini dile getirdi. Buna göre sektör, enflasyonla mücadele için para ve maliye politikasının yanı sıra güvenli gıda konularında çözüm odaklı politikalar planlıyor.

AA

Süt, et ve gıda sanayicileri 2024'te önceliği gıda güvenliğine verdi.

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, et ve süt sektörlerinde kalite ve verimlilik odaklı üretim modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu yıl yaşanan gelişmelere ve 2024 beklentilerine değinen Coşkun, maliyetlerdeki değişime dikkati çekti.

Maliyetlerdeki artışın ihracatı da etkilediğine işaret eden Coşkun, geçen yılın 10 ayında 173 bin tona karşılık 513 milyon dolar ihracat yapılırken bu yılın aynı döneminde 99 bin tona karşılık 276 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Süt ithalat ve ihracat beklentisi

Coşkun, söz konusu düşüşün özellikle süttozu ve tereyağı ihracatındaki azalmadan kaynaklandığını belirterek, şu ifadeyi kullandı:

2022'deki 192 bin tonluk süt ve süt ürünü ihracatına karşılık, 2023'te süt ve süt ürünü ihracatının 115 bin ton seviyesinde olmasını bekliyoruz.

"Türkiye inek sütü üretiminde dünyada 8'inci, AB ülkeleri içinde ise 3'üncü"

2022'de dünya süt üretim tahmininin 935,9 milyon ton olduğunu aktaran Coşkun, dünya süt üretiminin yüzde 2,3'ünün Türkiye'de yapıldığını ve ülkenin inek sütü üretiminde dünyada 8'inci, AB ülkeleri içinde ise 3'üncü sırada olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin dünya kırmızı et üretimindeki payı yüzde 1,6"

Coşkun, kırmızı et üretiminde 2022'de yaşanan yüzde 12,3'lük artışla 2,2 milyon ton seviyesine ulaşıldığını aktararak, Türkiye'nin dünya kırmızı et üretimindeki payının yüzde 1,6 olduğunu söyledi.

"Türkiye'de kişi başına et tüketimi yıllık 52-54 kilogram"

Yem, besi materyali canlı hayvan, akaryakıt, elektrik ve işçilik gibi girdilerdeki fiyat artışlarının 2023'te de sürmesinin üretim maliyetlerini artırdığını dile getiren Coşkun, Türkiye'de kişi başı yıllık kırmızı et tüketimini yaklaşık 25 kilogram olarak hesapladıklarını bildirerek şöyle konuştu.

Ülkemizde yıllık 5-6 kilogram balık ve 22-23 kilogram kanatlı eti tüketildiği göz önünde bulundurulduğunda, toplam kişi başı et tüketiminin yıllık 52-54 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Besi çiftliklerinin kapasitelerinin yaklaşık yüzde 35'inin dolu olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda karkas et ve kesimlik hayvan ithalatı yerine besilik ithalatı yapılmaya devam edilmelidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)