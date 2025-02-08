Sevgililer Günü ekonomiyi canlandırdı

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Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, 2024 Ocak-Şubat satışları enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiğini, bu sene enflasyonla paralel gittiğini dile getirdi.

Sektör temsilcileri, geçen yıl 15 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşan Sevgililer Günü ekonomisinin bu yıl 20 milyar TL'yi aşmasını beklediklerini söyledi.

"EN ÇOK KIRMIZI GÜL SATILACAK"

İstanbul Ticaret Odası Peyzaj ve Çiçekçilik Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sertan Dumbar, satışlarının Sevgililer Günü'nde veya bir önceki gün arttığı bilgisini vererek şöyle konuştu: