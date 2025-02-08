Sevgililer Günü ekonomiyi canlandırdı

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, 2024 Ocak-Şubat satışları enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiğini, bu sene enflasyonla paralel gittiğini dile getirdi.
Sektör temsilcileri, geçen yıl 15 milyar TL'yi aşan bir büyüklüğe ulaşan Sevgililer Günü ekonomisinin bu yıl 20 milyar TL'yi aşmasını beklediklerini söyledi.
"EN ÇOK KIRMIZI GÜL SATILACAK"
İstanbul Ticaret Odası Peyzaj ve Çiçekçilik Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Sertan Dumbar, satışlarının Sevgililer Günü'nde veya bir önceki gün arttığı bilgisini vererek şöyle konuştu:
Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kırmızı gül satılacak. Geçtiğimiz sene 1 adet kırmızı gülün fiyatı ortalama 100-200 TL idi. Bu yıl fiyatlar 250-400 TL arasında. Bu yıl yaklaşık 15 milyon adet gül satışı yapılmasını bekliyoruz.
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