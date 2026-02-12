Sevginin her hâli Muud’da yükseliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan “14 Şubat’ta Aşk”, “Sevgililer Günü’ne Özel”, “Romantik Bir Akşam Yemeği”, “Aşk Tarifi”, ve “Aşkın Şarkıları” gibi tematik çalma listeleriyle sevginin farklı tonlarını müzikseverlerle buluşturuyor.

MUUD’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL MÜZİK SEÇKİLERİ

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, Sevgililer Günü’nde öne çıkan çalma listeleriyle aşkın her tonuna eşlik ediyor. Romantik anlardan kalp kırıklıklarına, neşeli paylaşımlardan yalnız kutlamalara kadar farklı ruh hâllerine hitap eden özel seçkiler, yerli ve yabancı birçok sanatçının sevilen şarkılarını bir araya getiriyor. Muud, Sevgililer Günü’nde müziğin birleştirici gücünü ön plana çıkararak kullanıcılarına duygularını melodilerle ifade etme fırsatı sunuyor.

Güncel ve zengin müzik arşiviyle Muud, Sevgililer Günü’nde romantik ilişkilerin ötesine geçerek hayatın içindeki tüm sevgi biçimlerine hitap eden kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sunuyor. Muud, Sevgililer Günü özelinde hazırlanan “Romantik Bir Akşam Yemeği”, “Aşkın Şarkıları”, “14 Şubat’ta Aşk” ve daha birçok çalma listeleriyle, sevginin coşkulu ve samimi anlarına uygun şarkıları bir araya getiriyor. “Aşkın Şarkıları” listesinde efsane parça “I Will Always Love You”, “14 Şubat’ta Aşk” listesinde ise nostaljik esintilerle “Piece of My Heart” öne çıkıyor. “Sevgililer Günü’ne Özel”de ise son dönemin en popüler parçalarından “Aşkın Olayım” ilk sıralarda yerini alıyor.

“MUUD WEEKEND” İLE SEVGİNİN FREKANSINA YOLCULUK

Muud, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı listelerin yanı sıra 14-15 Şubat’ta ilk kez düzenleyeceği “Muud Weekend” etkinliğiyle çiftlere hem eğlenceli hem de keşif odaklı unutulmayacak bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Muud ve Zenin Wellness & Meditation iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından çiftlere frekans ölçümü ve kapsamlı çift analizleri yapılacak. Partnerlerin zihinsel ve duygusal tepkileri değerlendirilerek her çifte özel ilişki profilleri oluşturulacak.

Bu analizler doğrultusunda, her çifte özel ilişki profilleri ortaya çıkarılarak ilişkideki uyumlarına dair içgörüler paylaşılacak. Boğaz manzaralı harika bir ambiyans eşliğinde tüm çiftlerin bambaşka bir deneyim yaşayacağı bu etkinlik Sevgililer Günü’nde partnerleri alışılmış kalıpların dışına çıkarıyor. “Muud Weekend”, çiftlerin birbirlerini daha yakından tanıyabilecekleri ve ilişkilerine farklı bir pencereden bakabilecekleri bambaşka deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.