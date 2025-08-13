SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan emekli vatandaşlara promosyon müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp, Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

Uygulamanın 80 bin vatandaşı etkilemesi bekleniyor.

SGK'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan 3 yılda bir promosyon alıyor. Günümüzde 25 bin liraya kadar yükselen promosyon bedellerini sadece Türkiye'de emekli olanlar alabiliyorken, şimdi yurt dışında çalışarak emekli olmuş, Türkiye'ye geri dönüş yapmış ve maaşlarını Türk bankalarından alanlar da yararlanacak.