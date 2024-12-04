SGK: Madencilere yıpranma payı ilave ediyoruz

Haber Merkezi
4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Madenciler Günü ile ilgili mesajlar paylaştı.
VEDAT IŞIKHAN
Bakan Vedat Işıkhan, fedakarca çalışan madencilerin gününü şu sözlerle kutladı:
Ülkemizin kalkınma mücadelesinde fedakarlıkla çalışan, geleceğimizi emekleriyle aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum.
SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
Tüm emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz.
Madencilerimizin her tam hizmet yılına karşılık 180 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) ilave ediyoruz.
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