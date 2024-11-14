SGK: Prim borçlarının takip edilmesi 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 8,4 milyar lira Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olduğunu açıkladı.

Işıkhan, borçla ilgili olarak "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var. Borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar, ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar." açıklamasında bulundu.

İlgili borç üzerinden yapılan tartışmalar kamuoyunun gündemine oturdu.

SGK da belediyelere yönelik sigorta primi tahsilatı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK’ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini karşılamaktayız.

"BORÇ TAHSİLİ SİYASİ SALDIRI DEĞİL"

SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci “siyasi bir saldırı” olarak değerlendirilemez.



Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN SGK’YA OLAN BORCU, 8,8 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ"

Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL’ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.

"TECİL GİRİŞİMİ KANUNEN GEÇERSİZ"

Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.



6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun yüzde 10’unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50’si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır.

"TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN GAYRİMENKULLER HACİZLİ"

Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır.



Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır.

"RIZAEN ANLAŞMA YOK"