SGK son 2 yılda geri ödeme listesine 867 ilaç aldı

İlaçların geri ödeme listesine alınması, vatandaşa maddi katkı sağlarken diğer yandan da tedaviyi hızlandıran bir adım olarak kabul ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 2 yılda geri ödeme listesine dahil ettiği toplam 867 yeni ilaçla, başta kanser ve diyabet hastalıklarının tedavi süreçlerine destek sağladı.

SGK, belirli aralıklarla ve dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler yapıyor.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE EN FAZLA KANSER İLACI DAHİL EDİLDİ

SGK'nın geri ödeme listesine yeni aldığı ilaçların büyük çoğunluğunu kanser ilaçları oluşturdu.

SON OLARAK 25 FARKLI KANSER TÜRÜ İÇİN 5 AKILLI İLAÇ LİSTEYE GİRDİ

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 25 farklı kanser alt türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıklamıştı.

48 BİN KANSER HASTASI YARARLANABİLECEK

Yeni ilaçların geri ödemeye alınmasıyla 48 bin kanser hastasının bundan faydalanması hedeflenirken, son 2 yılda listeye eklenen kanser ilacı sayısı 134'e yükseldi.

ŞEKER HASTALARI İÇİN

Geri ödeme listesine alınanlardan bir diğeri de halk arasında "şeker" olarak bilinen diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu.

Vücuttaki pankreasın yeterince insülin üretememesi veya vücudun insülini doğru kullanamaması sonucu kan dolaşımında yüksek şeker varlığına neden olan diyabet hastalığına yönelik son 2 yılda, 44 yeni ilaç geri ödeme listesinde yer buldu.

KAN ŞEKERİ TAKİBİ

Kurum ayrıca geçen yıl Tip-1 diyabet hastalığı bulunan 18 yaş altındaki çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırmak için Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme listesine dahil etti.

SMA İLACI DA BULUNUYOR

Öte yandan, kan hastalığında kullanılan ilaçlar da bu süreçte geri ödeme listesine dahil edilerek, bu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavi süreçleri hızlandırıldı. Bu kapsamda, toplam 15 immüntrombrosit ilaç geri ödeme listesine alındı.

SUT'ta yapılan düzenlemelerle, merkezi sinir sisteminde, beyin ve omurilik ile vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan ve halk arasında "MS (Multiple Skleroz)" olarak bilinen miyelin kılıfı hastaları da yalnız bırakılmadı. Bu hastalığı yaşayan vatandaşlara yönelik 7 yeni MS ilacı geri ödeme listesinde yer aldı.

HEMOFİLİ A HASTALARI İÇİN

Bu yıl ise Hemofili A hastalarının evde kolaylıkla deri altına uygulayabileceği bir ilaç ve bir SMA (Spinal Musküler Atrofi) ilacı daha geri ödeme listesine girdi.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

SGK'nin geri ödeme listesine aldığı 30 kalp ve damar hastalığı, 4 böbrek yetmezliği ve 13 KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile astıma yönelik yeni ilaç da bulunuyor.