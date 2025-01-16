SGK'nın, 2025'te geçerli yeni sigorta prim tutarları

AA

Asgari ücretteki artışla birlikte sigorta primleri de arttı.

Gündelikçilerden tarım işçilerine, emekli çalışanlardan part-time çalışanlara kadar herkesin ödeyeceği prim tutarları belli oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı için geçerli olacak prim ödeme tutarlarını açıkladı.

Özellikle gündelikçiler, tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışanlar ve Bağkur'lular için yeni tutarlar dikkat çekiyor.

KİMLERİ KAPSIYOR / 2025 YILI SGK PRİM TUTARLARI

Gündelikçiler 10 gün çalışan: 2 bin 925,62 TL

Gündelikçiler 30 gün çalışan: 8 bin 776,86 TL

Ev hizmetlerinde 10 gün emekli işçi çalıştıranlar: 2 bin 795,59 TL

Ev hizmetlerinde 30 gün çalışan emekli işçiler: 8 bin 386,77 TL

10 günden az çalışan gündelikçiler: Günlük 17,34 TL

9 gün çalışan gündelikçiler: 156,06 TL

Tarım işçileri 30 gün: 8 bin 791,90 TL

Şoförler ve sanatçılar: 8 bin 451,79 TL

İşsizlik sigortasından yararlanan çalışanlar: 9 bin 231,95 TL

Part-time çalışanlar (işsizlik sigortasından yararlanmayan): 8 bin 321,76 TL

Part-time çalışanlar (işsizlik sigortasından yararlanan): 9 bin 101,93 TL

Esnaf ve sanatkarlar (Bağkur primi): En düşük 9 bin 36,91 TL,

Esnaf ve sanatkarlar (Bağkur primi): En yüksek 67 bin 776,89 TL

İsteğe bağlı sigorta primi: 8 bin 321,76 TL

Genel Sağlık Sigortası (GSS): 780,17 TL