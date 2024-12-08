Sigortaya tabi mevduat tutarı artırıldı

AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat tutarla ilgili güncelleme yaptı.

Sigortaya tabi mevduat tutarı 650 binden 950 bin TL'ye yükseltildi

TMSF'nin fon kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2025 TAKVİM YILI BAŞINDAN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, halihazırda 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının 2025 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 950 bin lira olarak belirlenmesine, bu düzenlemenin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 116. maddesi 8. fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi.