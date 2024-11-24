Siirt’te kışlık peynir satışa çıktı: Kilosu 350 lira

İHA

Siirt'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kışlık peynir, yöre halkı için önemli bir geleneksel gıda maddesi.

Bu peynir, özellikle ilkbaharda, koyunlardan sağılan taze sütlerden üretiliyor.

Süt, özenle işlenip tuzlanarak, uzun süre soğuk hava depolarında bekletiliyor. Bu süreç, peynirin lezzetini ve kıvamını artırıp, aynı zamanda kış boyunca bozulmadan tüketilebilmesini sağlıyor.

Siirt’te kış günlerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından olan kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı.

Siirt’te ilkbahar aylarında özelikle koyunlardan sağılan sütlerden elde edilen peynir, tuzlatılarak aylarca soğuk hava depolarında bekletildikten sonra kıvamına ulaşıyor.

KİLOSU 350 LİRA

Göçerler tarafından yapılan yöresel peynir bu yıl 350 liradan satışa çıkarıldı.

PEYNİR YAZIN HAZIRLANIYOR

Yazın hazırlanan peynirin kış mevsiminin başlamasıyla satıldığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, peynir fiyatının 350 lira olduğunu söyleyerek şu bilgileri verdi:

Siirt halkı yaz aylarında alınan peyniri önce tuzluyorlar ardından soğuk hava deposuna koyuyorlar, kışın da yiyorlar.

"150 KİLO SATIN ALAN VAR"

200-250 liraya kadar da var. Peynir çok kalitelidir, yayladan gelen peynirdir. Hepsi koyun peyniridir. 50 kilo, 100 kilo hatta 150 kiloya kadar alanlar var.

KOYUN PEYNİRİ

Siirt peyniri koyun peyniridir çok kalitelidir. Şu anda belki Türkiye’de en güzel peynir Siirt’te bulunur. Bu peynir İstanbul’a, Ankara, İzmir gibi her yere gidiyor.

"TADI MUHTEŞEMDİR, TARTIŞMASIZDIR"

Peynir almaya gelen müşteri Çekdar Baykan ise; "Tadı muhteşemdir, tartışmasızdır. 5 kilo almaya geldim belki 15 kilo da alabilirim. Yemesi bambaşkadır. Herkese tavsiye ediyorum. Alanlar memnun kalır.’’ diye konuştu.

SİİRT KIŞLIK PEYNİRİ

Siirt kışlık peynirinin kendine özgü bir tadı ve dokusu vardır. Sert ve yoğun kıvamlıdır, bu da onu özellikle kahvaltılarda ve yemeklerde tercih edilen bir peynir yapar.

Çoğunlukla yöresel otlar ve baharatlarla tatlandırılarak da tüketilir.